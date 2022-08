L1: Sotoca offre la victoire à Lens face à Brest avec un triplé

Lens et Florian Sotoca n'ont pas manqué leurs retrouvailles avec la L1 à Bollaert: l'attaquant a en effet inscrit un triplé qui a permis aux sang et or de l'emporter (3-2) face aux Bretons, dimanche lors de la 1re journée.

L'ancien Grenoblois a ouvert le score en première période (27e), peu avant de manquer un penalty, mais il s'est rattrapé à l'heure de jeu avec deux nouveaux buts coup sur coup (62e, 65e). Le Stade brestois n'a pas abdiqué et a fait trembler le RCL après avoir réduit l'écart par Haris Belkebla (66e) et Romain Del Castillo (82e s.p.)

Invaincu depuis dans son chaudron de Bollaert-Delelis depuis une défaite face...à Brest le 5 mars dernier, le Racing et ses recrues (Samba, Abdul Samed et Openda étaient titulaires) ont poursuivi sur leur lancée.

Les Bretons ont bien effectué quelques incursions dans le camp artésien en première période, mais les occasions, elles, ont été lensoises, par l'intermédiaire d'Openda (18e, 40e), de Frankowski (45e+2) ou de Sotoca, qui a vu Bizot repousser son pénalty (33e).

Mais l’attaquant artésien avait eu la bonne idée de marquer sur sa première tentative, peu avant (1-0, 27e).

Après le repos, les Brestois, obligés de réagir, se sont montrés plus entreprenants. La reprise de Cardona, non cadrée, a ainsi fait passer un frisson dans le dos de Samba (60e).

Mais Sotoca, toujours lui, a assommé les Bretons, d’abord de la tête, sur un corner de Frankowski (2-0, 62e), puis en lobant Bizot, après un long ballon de Fofana (3-0, 65e).

Les hommes de Michel Der Zakarian ont néanmoins réduit la marque dans la foulée par Belkebla (3-1, 66e) puis sur un penalty transformé par Del Castillo (3-2, 82e), mais ils n'ont pas réussi à arracher l'égalisation et ont donc laissé les Sang et Or engranger logiquement leurs 3 premiers points de la saison.