L1: Strap sur le logo contre l'homophobie: Oudéa-Castera réclame "des sanctions"

"Un tel comportement doit faire l'objet des sanctions les plus fermes à la fois contre le joueur mais aussi contre le club qui l'a laissé faire", a-t-elle dit lundi au micro de RTL.

La ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera a demandé "les sanctions les plus fermes" contre le joueur de l'AS Monaco Mohamed Camara et son club pour avoir masqué avec des straps le logo contre l'homophobie floqué sur son maillot lors de la rencontre de Ligue 1 contre Nantes.

"AOC" a jugé ce "comportement inadmissible. J'ai pu dire ce que j'en pensais à la Ligue de football professionnel (LFP)", a ajouté la ministre.

Lors de la 34e et dernière journée de Ligue 1, Mohamed Camara, buteur sur penalty lors de la victoire contre Nantes (4-0), avait collé des straps sur le logo contre l'homophobie floqué sur sa poitrine et porté par tous les joueurs, entraîneurs et arbitres dimanche soir, dans le cadre d'une campagne de lutte contre les discriminations pilotée par la LFP.

"C'est affligeant!" regrette auprès de l'AFP Bertrand Lambert, des Panamboyz and Girls. "Il faudrait évidemment des sanctions pour siffler la fin de la récré: imagine-t-on un joueur recouvrir de sparadrap le logo contre le racisme?"