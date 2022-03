L1: succès et sifflets pour le PSG, Rennes corrige l'OL

Bronca à Paris: groggy après sa désillusion européenne, le PSG a battu Bordeaux (3-0) dimanche en Ligue 1 dans une drôle d'ambiance, ponctuée de sifflets contre Lionel Messi et Neymar. A Lyon, festival offensif signé Rennes (4-2), troisième provisoire devant Strasbourg, tombeur de Monaco (1-0).

- Paris, le pardon prendra du temps -

Leader de L1 avec 15 points d'avance à dix journées de la fin, vainqueur 3-0 de la lanterne rouge Bordeaux, Paris a pourtant vécu une étrange après-midi devant son public, en colère après l'élimination en Ligue des champions.

Les ultras du PSG avaient prévenu, appelant samedi la direction à la "démission", une première depuis l'arrivée des propriétaires qatariens en 2011. Et ils ont bruyamment sifflé les superstars parisiennes, décevantes mercredi face au Real Madrid (1-0, 1-3).

Messi et Neymar, en particulier, ont été hués, ce qui n'est pas arrivé souvent dans la riche carrière de l'Argentin, septuple Ballon d'Or. Seul Kylian Mbappé a été épargné par les sifflets et c'est d'ailleurs lui qui a ouvert le score dimanche sur une action initiée par Messi (24e).

Une banderole "Mbappé à Paris, Leonardo au pilori", appelant à prolonger le contrat de l'attaquant français, qui s'achèvera en juin, et à sanctionner le directeur sportif brésilien Leonardo, a été déployée en tribune.

Quand c'est Neymar qui a marqué, à nouveau sur une avant-dernière passe de Messi, les sifflets ont redoublé (52e), avant le troisième but, signé Leandro Paredes (61e).

"Nous sommes tous touchés, nous comprenons la déception et la frustration, que nous partageons aussi", a commenté l'entraîneur Mauricio Pochettino.

La fin de saison s'annonce longue pour Paris, à qui le titre semble promis, mais aussi pour Bordeaux, englué à la dernière place.

- Rennes déchaîné à Lyon, Strasbourg acrobatique -

Sacrées retrouvailles entre Lyon et Bruno Genesio, aujourd'hui entraîneur de Rennes: le club breton, deuxième meilleure attaque de L1, a étouffé l'OL (4-2) par son pressing et sa vivacité offensive. Déjà tombeurs des Lyonnais 4-1 à l'aller, les Rennais se hissent sur la troisième marche du podium provisoire (49 pts) en attendant le match de Marseille (47 pts) à Brest en soirée (20h45).

A Décines-Charpieu, on n'a longtemps vu que du rouge et du noir avec un festival signé Benjamin Bourigeaud (11e), Baptiste Santamaria (13e), Lovro Majer (45e+1) et Martin Terrier d'une frappe limpide contre son ancien club (49e).

Et même un but contre son camp d'Hamari Traoré (59e) puis un penalty transformé par Moussa Dembélé (82e) n'ont pas relancé l'OL (10e, 41 pts), dont l'objectif podium se complique...

En revanche, Strasbourg peut continuer à y croire: l'équipe de Julien Stéphan a profité d'un splendide retourné acrobatique d'Alexander Djiku (24e) pour dompter Monaco (1-0), en proie au doute après sa défaite 2-0 à Braga jeudi en huitièmes de finale aller de Ligue Europa.

- Nerfs solides à Lorient, Angers plombé -

Dans la course au maintien, soulagement pour Lorient, qui est allé s'imposer 2-0 à Clermont en gardant ses nerfs dans ce duel entre mal-classés.

Alors que le promu clermontois dominait, les Merlus ont frappé par Ibrahima Koné (72e) puis Léo Pétrot (76e) pour revenir à la 17e place (27 pts), à une petite longueur des Auvergnats (16e, 28 pts).

Rien ne va plus pour Angers (14e, 29 pts), qui a enchaîné une septième défaite consécutive en s'inclinant à domicile contre Reims (1-0), plombé par un nouveau but gag concédé par le gardien Danijel Petkovic, coupable d'avoir laissé filer entre ses jambes un ballon anodin d'Alexis Flips (24e).

Metz, sevré de victoire depuis mi-janvier, a pour sa part buté sur Lens (0-0), soit son quatrième nul sur ce score en six journées.

Le club lorrain reste 19e (23 pts) mais grignote un point vis-à-vis de Bordeaux (20e, 22 pts). Et la bagarre pour se sauver s'annonce intense lors des dix dernières journées...