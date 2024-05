L1: succès précieux pour l'Europe de Lens face à Lorient (2-0)

Souvent maladroit mais finalement récompensé de sa volonté, Lens a remporté une victoire cruciale dans la course à l'Europe à domicile contre Lorient (2-0) vendredi lors de la 32e journée de Ligue 1.

Ce succès permet aux Sang et Or d'affermir leur sixième place (49 points), synonyme pour l'instant de barrages d'accession à la Ligue Europa Conférence, cinq points devant Marseille (septième) et Lyon (huitième), qui ont un match de plus à disputer.