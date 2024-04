L1: Todibo et Thuram avec Nice pour l'Europe, l'Euro et les JO

Nice n'a plus perdu depuis trois matches avant d'aller à Strasbourg dimanche mais n'a pas de marge d'erreur pour obtenir une qualification européenne, qui passe par l'obligation de revoir le meilleur de Khephren Thuram et Jean-Clair Todibo, dont les prestations sont minutieusement scrutées.

Après un hiver catastrophique et huit points récoltés en dix matches entre la 18e et la 27e journée, Nice, 35 points sur la phase aller, est rentré dans le rang. Une qualification en Ligue des champions parait désormais compromise, avec cinq points de retard sur Brest et quatre sur Lille.