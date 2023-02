L1: Toulouse punit Rennes qui n'avance plus

Toulouse a confirmé sa bonne série actuelle en s’imposant aisément à domicile (3-1) face à une équipe de Rennes qui, de son côté, tourne au ralenti, dimanche à l’occasion de la 23e journée de L1.

Vainqueur d’une équipe du top 10 pour la première fois de la saison, le TFC en profite pour provisoirement faire son entrée dans la première partie de tableau après cette cinquième victoire en sept matchs.

Invaincu au Stadium depuis trois mois toutes compétitions confondues, le promu a pris seize points sur vingt-et-un depuis le début de l’année 2023 et se rapproche également à grand pas du maintien, son objectif initial.

Un rythme qui tranche avec celui de Rennes dont la cinquième place au classement est de plus en plus fragilisée après ce troisième revers en quatre matchs. Les hommes de Genesio ne se sont plus imposés à l’extérieur en L1 depuis leur succès à Angers (2-1) le 23 octobre dernier (3 défaites et 1 nul).

A quatre jours de leur barrage aller de Ligue Europa, à Varsovie contre les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk, les Rennais ont pris une leçon de contres. Maîtres du ballon pendant vingt minutes, ils ont encaissé trois buts calqués les uns sur les autres avec à chaque fois une récupération suivie d'une transition fulgurante du TFC pour faire mouche quelques secondes plus tard. - 3 buts en 10 minutes -