L1: vainqueur de Lens (2-1), Lille maître du Nord, le cap vers l'Europe

Plus solide et inspiré, Lille a dominé Lens (2-1) dans le derby du Nord vendredi en ouverture de la 27e journée de Ligue 1, s'assurant la domination régionale et une percée vers l'Europe.

Dans la foulée de la trêve internationale, le club nordiste lance également de manière idéale la course finale de sa saison, au cours de laquelle il aura un quart de Ligue Europa Conférence aux allures de finale à disputer contre Aston Villa (11 et 18 avril).

Remplaçant à la surprise générale au coup d'envoi au profit de Wesley Saïd, Elye Wahi, entré en jeu juste après le deuxième but de Zhegrova, a réduit le score d'une jolie frappe du pied gauche (78e).

Mais cela n'a pas suffi aux joueurs de Franck Haise, trop statiques et inactifs en première période, trop maladroits globalement, pour sortir vainqueurs de ce match.

Comme souvent cette saison, le club artésien a failli face à mieux classé que lui, loin des exploits auxquels il avait habitué ses supporters lors de l'exercice 2022-2023.

Le club de l'Artois conclut par une défaite sa série de cinq matches cruciaux contre des adversaires directs dans la course à l'Europe, avec un bilan décevant de trois défaites - contre Monaco (3-2), Nice (3-1) et Lille (2-1) - et deux victoires - à Lyon (3-0) et face à Brest (1-0).

Plus pressant après la réduction de Wahi, danger permanent pour la défense du Losc, Lens a poussé jusqu'à faire peur aux supporters lillois, en vain.

C'est finalement le Losc, au terme d'une partition maîtrisée, tantôt en procédant en attaque placée, tantôt en transitions fulgurantes, qui s'offre la suprématie nationale et fonce vers la Ligue des Champions.