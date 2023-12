L1: Violences, Zaïre-Emery, Brest, les tops et flops de la phase aller

. Farioli, la surprise niçoise

Francesco Farioli, inconnu il y a encore quelques mois et successeur de Didier Digard, possède la meilleure défense de Ligue 1 de la phase aller (9 buts encaissés) et tient le rôle de dauphin du PSG, cinq points derrière. Avant les deux revers subis lors des derniers déplacements à Nantes (1-0) et au Havre (3-1), les Aiglons n'avaient pas perdu jusqu'au 2 décembre et restaient sur un record de 13 matches entiers sans être menés. Et cela malgré la menace de suicide d'Alexis Beka Beka fin septembre, la mise à l'écart de Youcef Atal en octobre et l'affaire Christophe Galtier.

. Brest dans le top 4