L1/7e journée: début choc de l'OM de Gattuso à Monaco, le PSG chez la lanterne rouge

Sur le banc de l'OM, Gattuso aura donc pour lourde mission de remettre le club phocéen sur les rails, et cela démarre en trombe. Mais rien n'est impossible, d'autant plus que vendredi dernier, les Monégasques ont subi leur première défaite de la saison, à domicile face à Nice (0-1).

Les Niçois (2e) ont réussi à contenir l'attaque monégasque, la meilleure du championnat : une première cette saison, Monaco n'a pas trouvé le chemin du but, en se faisant par la même occasion déloger de sa confortable place de leader. On assistera donc à un vrai duel de revanchards, samedi soir au stade Louis-II.

Mais depuis l'arrivée de Luis Enrique, Hakimi dispose d'un rôle majeur dans la construction des offensives parisiennes. "Le coach a fait en sorte que je me sente libre, il me donne beaucoup de confiance", a-t-il déclaré après sa performance de tout premier ordre face à Dortmund en Ligue des champions. Et cela se sent.

Samedi, face à la lanterne rouge Clermont (18e), pire défense de Ligue 1, la fusée marocaine aura beaucoup d'espace pour réaliser ses appels tranchants ou repiquer vers l'intérieur en exploitant au mieux sa connexion avec son nouveau pote Ousmane Dembélé.

Le chiffre: 0

Depuis le début de saison, l'Olympique lyonnais (17e) n'a remporté aucun de ses matches. Pire, le club rhodanien n'a jamais mené au score.

Samedi dernier, pour son premier match sur le banc de l'OL, Fabio Grosso, nommé pour remplacer Laurent Blanc et sortir le club de cette spirale infernale, a fait un choix fort en enlevant le meneur de jeu Rayan Cherki du onze de départ. Mais les Gones se sont inclinés face au leader Brest (1-0) en étant quasiment inexistants offensivement.

L'attaque lyonnaise, la pire de Ligue 1 avec seulement trois buts inscrits, tentera de redorer son blason dimanche sur la pelouse du Stade de Reims (5e).

Le programme de la 7e journée

Vendredi 29 septembre

(21h00) Strasbourg - Lens

Samedi 30 septembre

(17h00) Clermont - Paris SG

(21h00) Monaco - Marseille

Dimanche 1er octobre

(13h00) Reims - Lyon

(15h00) Toulouse - Metz

Nice - Brest

Le Havre - Lille

(17h05) Lorient - Montpellier

(20h45) Rennes - Nantes

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Brest 13 6 4 1 1 8 6 2

2. Nice 12 6 3 3 0 8 4 4

3. Paris SG 11 6 3 2 1 14 6 8

4. Monaco 11 6 3 2 1 15 8 7

5. Reims 10 6 3 1 2 11 8 3

6. Strasbourg 10 6 3 1 2 7 8 -1

7. Le Havre 9 6 2 3 1 10 7 3

8. Marseille 9 6 2 3 1 7 8 -1

9. Rennes 8 6 1 5 0 10 6 4

10. Nantes 8 6 2 2 2 11 11 0

11. Lille 8 6 2 2 2 8 9 -1

12. Metz 8 6 2 2 2 7 10 -3

13. Montpellier 6 6 1 3 2 9 9 0

14. Lorient 6 6 1 3 2 10 12 -2

15. Toulouse 6 6 1 3 2 6 8 -2

16. Lens 4 6 1 1 4 6 12 -6

17. Lyon 2 6 0 2 4 3 11 -8

18. Clermont 1 6 0 1 5 5 12 -7

NDLR: Les trois premiers sont directement qualifiés pour la Ligue des champions. Le quatrième est qualifié pour le 3e tour préliminaire de la Ligue des champions. Le 5e est qualifié pour la Ligue Europa. Le 6e est qualifié pour les barrages de la Ligue Conférence. Les deux derniers sont relégués en Ligue 2 et le 16e dispute un barrage.