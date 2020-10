L2: le Paris FC à l'assaut de la défense de Caen

Match amical d'avant-saison entre le Paris FC et Caen, le 11 juillet 2020 à CaenSameer Al-DOUMY

Le leader contre le troisième: le match entre le Paris FC et Caen, en ouverture (15h00) au Stade Charléty, constitue le plat principal de la 9e journée de L2.

La défense caennaise, la plus hermétique de Ligue 2 avec celle d'Amiens (4 buts encaissés), parviendra-t-elle à endiguer l'attaque parisienne, la plus généreuse de la Ligue avec celle d'Auxerre (14 buts chacune) ? Ce sera l'enjeu majeur de cette rencontre entre Caen, redescendu en Ligue 2 la saison dernière, et le Paris FC qui flirte avec l'élite depuis plusieurs saisons.

Niort (4e) ne pourra pas se mêler à la lutte du haut de tableau puisque son match contre Grenoble a été reporté pour cause de cas de Covid-19 trop nombreux dans l'effectif isérois.

Troyes, le deuxième, se rend pour sa part, également samedi soir, sur l'île de Beauté à l'AC Ajaccio, en mauvaise posture à la 18e place.

En attendant le match de clôture de la journée, lundi entre deux équipes qui étaient encore en Ligue 1 la saison dernière: Amiens et Toulouse à la Licorne.

Programme de la 9e journée de Ligue 2:

Samedi 31 octobre

(15h00) Paris FC - Caen

(19h00) Guingamp - Sochaux

AC Ajaccio - Troyes

Chambly - Dunkerque

Le Havre - Pau

Nancy - Châteauroux

Rodez - Auxerre

Valenciennes - Clermont

Lundi 2 novembre

(20h45) Amiens - Toulouse

. reporté

Niort - Grenoble

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Paris FC 19 8 6 1 1 14 6 8

2. Troyes 14 8 4 2 2 9 5 4

3. Caen 14 8 4 2 2 6 4 2

4. Niort 14 8 4 2 2 10 9 1

5. Sochaux 13 8 3 4 1 10 8 2

6. Le Havre 13 8 4 1 3 7 8 -1

7. Grenoble 12 7 4 0 3 11 7 4

8. Clermont 12 8 3 3 2 9 5 4

9. Auxerre 12 8 4 0 4 14 11 3

10. Toulouse 12 8 3 3 2 11 8 3

11. Valenciennes 11 8 3 2 3 6 5 1

12. Amiens 11 8 3 2 3 5 4 1

13. Guingamp 10 8 3 1 4 7 8 -1

14. Dunkerque 10 8 3 1 4 6 7 -1

15. Nancy 8 7 2 2 3 7 7 0

16. Châteauroux 8 8 2 2 4 7 8 -1

17. Rodez 8 8 2 2 4 6 14 -8

18. AC Ajaccio 7 8 2 1 5 5 11 -6

19. Pau 6 8 1 3 4 6 10 -4

20. Chambly 5 8 1 2 5 6 17 -11

NDLR: Les deux premiers du classement montent en L1. Un pré-barrage opposera le 4e au 5e sur un match, le vainqueur ira ensuite affronter le 3e. Le vainqueur se qualifiera pour le barrage d'accession en L1, contre le 18e de la première division et en matches aller-retour.

Les deux derniers descendent en National 1, le 18e dispute un barrage avec le 3e de National 1.