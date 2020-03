L2: Troyes freiné, Clermont confirme

Troyes, tenu en échec à domicile par le Paris FC (1-1), se hisse tout de même à la 2e place de Ligue 2, mais reste à portée de ses poursuivants, tandis que Clermont, vainqueur de Sochaux (2-0), s'installe au pied du podium pour la 28e journée.

Les Troyens peuvent s'en vouloir: après un penalty de Florian Tardieu stoppé par Demarconnay à la 15e minute, Tchimbembé a ouvert le score cinq minutes plus tard pour concrétiser une domination sans partage d'une équipe du Paris FC. Acculés, les Parisiens ont fait le dos rond avant d'égaliser peu avant la pause par Ousmane Kanté (40e).

L'Estac, qui revient à 3 points du leader Lorient (54 points), laisse passer une belle occasion de distancer Lens (3, 50 points) qui reçoit lundi la lanterne rouge Orléans.

Bonne opération en revanche pour Clermont qui monte à la 4e place après son succès logique sur Sochaux (2-0). L'équipe de Pascal Gastien a fait la décision avec un but par mi-temps grâce à Jim Allevinah (17e) et Adrian Grbic (83e).

Dans un match de la peur, Chambly à dix contre onze la majeure partie du match et privé de son public pour cause de coronavirus, a été accroché (2-2) par Le Mans, qui a pourtant mené 2-0 et reste englué dans la zone de la relégation.

De son côté Rodez a enfoncé Guingamp (2-1), cueilli à froid sur un but signé Bonnet (8e). Le buteur ruthénois s'est offert un doublé (89e) en marquant son 10e but de la saison, alors que les Bretons étaient revenus à hauteur par David Douline (csc, 74e).

Le Havre, 6e, s'est offert un court mais précieux succès dans l'optique de la montée en dominant Auxerre grâce à une 20e réalisation de l'inévitable Tino Kadewere, plus que jamais meilleur buteur de Ligue 2.

Dans un duel de milieu de tableau, Valenciennes n'a laissé aucune chance aux Grenoblois punis 3-1 au Stade des Alpes. Sessi D'Almeida (10e) et Baptiste Guillaume (31e), puis Malek Chergui en 2e période ont exploité la fragilité défensive des hommes de Philippe Hinschberger. Jessy Benet a inscrit un but anecdotique (63e).

Nancy a poursuivi son chemin de croix en concédant son 9e match de rang sans victoire sur la pelouse du barragiste Niort (1-1).

Le choc de cette journée verra le leader Lorient se déplacer samedi chez le 4e, l'AC Ajaccio.