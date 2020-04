La Belgique, terreau de formation: notre pays est le troisième le plus formateur au monde

Selon une étude de l'Observatoire du football du CIES (Centre International d'Etude du Sport), la Belgique fait partie du top 3 mondial des pays qui fournissent le plus de joueurs aux clubs des cinq grands championnats européens, le Big-5 composé de la Premier League anglaise, de la Bundesliga allemande, de LaLiga espagnole, de la Serie A italienne et de la Ligue 1 française. Avec 71 joueurs, la Belgique se classe derrière le Portugal (74) et les Pays-Bas (75).

Au niveau des clubs, trois clubs belges figurent dans le top 15: Genk (6e), Anderlecht (10e) et Bruges (11e). Sur les 71 joueurs issus du championnat de Belgique, seize viennent de Genk, treize d'Anderlecht et onze de Bruges. Dans le top 20, on retrouve également La Gantoise avec sept joueurs. La première place est occupée par l'Ajax avec 22 joueurs, devant Benfica (21) et Salzbourg (20).

Avec trois équipes dans le top 15, la Belgique et le Portugal sont d'ailleurs les pays les plus représentés devant les Pays-Bas qui en comptent deux. Selon le CIES, environ 40% des joueurs des clubs du Big-5 européen proviennent de leurs propres centres de formation. Un tiers des joueurs proviennent d'un club hors des gros championnats. Le championnat qui achète le plus est l'Italie au contraire de l'Espagne et la France qui misent davantage sur leurs propres jeunes.