Le projet de création d'une Super Ligue est "toujours vivant", a affirmé dimanche le président du FC Barcelone Joan Laporta, selon qui cette compétition apporterait de conséquentes ressources financières supplémentaires au Barça.

"Le projet est toujours vivant", a déclaré le dirigeant lors d'une assemblée de socios (abonnés), soulignant que "pour Barcelone, cela représentait un minimum de 700 millions d'euros par saison, plus les variables".

Selon Laporta, ce projet a pour but d'apporter "la stabilité financière" aux clubs (qui y participeraient) et de créer une compétition "plus attractive", face à la baisse des audiences dans le football.

"Ne nous demandez pas de nous excuser de réfléchir à l'organisation ou d'œuvrer à l'organisation d'une compétition ou de vouloir prendre notre destinée en main dans le monde du football", a-t-il encore dit.

"Nous voulons le faire (la Super Ligue) avec l'UEFA et la FIFA, plus proche de notre approche", a souligné Laporta, réitérant sa volonté de dialogue. Avant de rappeler que si le projet se concrétise, il sera d'abord soumis à l'approbation des socios.

Le FC Barcelone, le Real Madrid et la Juventus Turin défendent toujours le bien-fondé de la Super Ligue et dénoncent les "menaces" de l'UEFA qui a sanctionné les neuf autres clubs à l'origine de ce projet visant à supplanter la Ligue des champions.

Les socios du Barça ont par ailleurs donné dimanche soir leur feu vert à un prêt de 525 millions d'euros destiné à éponger une partie de la dette abyssale du club.

"Nous avons repéré une dette qui va de 673 millions d'euros (798 millions de dollars, en juin 2018) à 1,044 milliard (1,238 milliard de dollars, en mars 2021)", a expliqué le vice-président en charge des affaires économiques du Barça, Eduard Romeu, ajoutant que "ce chiffre sera certainement plus élevé lorsque l'audit sera terminé à la mi-juillet".