La boulette MONUMENTALE de la défense de Lecce: le but gag du week-end vient d'Italie (vidéo)

La bourde de la défense de Lecce lors de son duel face à Brescia ce samedi après-midi en Serie A va faire le tour du monde.

Menés au score 1-0, les Giallorossi se sont fait surprendre peu avant la mi-temps (2-0, 44e) sur une phase arrêtée qui ne semblait initialement pas très dangereuse. Le ballon envoyé dans la surface a toutefois été très mal négocié, avec un défenseur en retard au marquage et une sortie complètement ratée du gardien Gabriel. Le joueur de Brescia Sabelli n'en demandait pas tant et en a profité pour servir Torregrossa, seul devant le but vide. Sans doute le but le plus facile de toute sa carrière.