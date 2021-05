Tammy Abraham non-repris pour la finale de la FA Cup: sa compagne ALLUME l'entraîneur sur Instagram (photo)

Chelsea s'est incliné, samedi, en finale de la FA Cup. Les Blues ont été surpris par un superbe but de Youri Tielemans, qui a offert le trophée à Leicester. Côté Londonien, un absent était à noter: Tammy Abraham. Sa compagne n'a d'ailleurs pas apprécié ce fait.

Tammy Abraham ne semble pas entrer dans les plans de Thomas Tuchel. L'Allemand lui préfère Timo Werner et Olivier Giroud et ne s'en cache pas, ne le reprenant que sporadiquement dans ses sélections, que ce soit en championnat ou ailleurs. Il n'était dès lors pas dans la sélection, hier, pour la finale de la FA Cup face à Leicester et remportée par les Foxes, aidés par un but magnifique de Youri Tielemans.

Une absence qui a fait enrager Leah Monroe, la compagne d'Abraham. Elle s'est d'ailleurs lâchée dans un message diffusé sur Instagram, qu'elle a finalement supprimé. "Comment diable prenez-vous la décision de laisser votre meilleur buteur en dehors de l'équipe pour une finale? La même personne qui a en plus marqué des buts pour se qualifier dans cette compétition? Cela n'a aucun sens pour moi. Même pas sur le banc ? Cela doit être une blague", a lâché Leah Monroe.

Des propos qui ne servent pas la cause du joueur, mais ce n'est pas la première fois que des membres de la famille ou des proches de joueurs perdent leur calme sur les réseaux sociaux. Selon la presse anglaise, Tammy Abraham pourrait quitter les Blues l'été prochain.