La décadence: cette ancienne star du foot brésilien est filmée IVRE dans une favela de Rio (vidéo)

La descente aux enfers pour celui qu'on appelait "l'Empereur".

Ancienne star du football et légende de l'Inter Milan, l'attaquant brésilien Adriano n'a plus l'air au meilleur de sa forme. Sur une vidéo rendu publique sur Tik Tok, on peut y voir l'ex-numéro 9 ivre à l'arrière d'une moto, en train de boire une bière dans l'une des favelas de Rio.

Adriano a toujours été connu pour ses addictions à la boisson. Lui-même avait expliqué qu'il arrivait aux entrainements de l'Inter la plupart du temps bourré.

L'homme, qui n'a seulement que 40 ans, a arrêté sa carrière en 2016 après une dernière petite pige aux Etats-Unis. Il est désormais rentré au Brésil où il vit avec son fils qui joue dans l'équipes des moins de 15 ans de Grêmio. Il rêverait de passer professionnel.

A papa de montrer le bon exemple, désormais.