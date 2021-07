(c) belga

La Fédération anglaise de football (FA) a annoncé lundi l'ouverture d'une enquête indépendante sur l'irruption de supporters sans billet à l'intérieur de Wembley avant la finale de l'Euro-2020.

Selon des articles récents dans la presse anglaise, des milliers de supporters auraient réussi à entrer dans le stade le 11 juillet en prenant d'assaut les grilles avant que l'Italie ne remporte le trophée aux dépens de l'Angleterre.

Dans les tribunes et les couloirs pendant le match, des supporters munis de billets ont échangé des coups avec ceux qui étaient entrés par effraction, selon des images relayées sur les réseaux sociaux.

On estime que 200.000 personnes se trouvaient à l'extérieur de Wembley, enceinte qui avait une capacité de 67.500 personnes pour la finale. Des scènes d'ivresse et de violence ont entaché l'événement.

Lundi, les responsables de la FA ont déclaré qu'ils avaient informé le Département du numérique, de la culture, des médias et du sport (DCMS) de l'enquête au cours du week-end et ont promis d'identifier les responsables des "scènes honteuses" observées avant et pendant le match.

"Nous sommes déterminés à comprendre pleinement ce qui s'est passé à l'extérieur puis à l'intérieur du stade de Wembley lors de la finale de l'Euro-2020", indique la FA dans son communiqué.

Cette commission d'enquête, dirigée par la baronne Casey de Blackstock, s'entretiendra avec toutes les parties concernées et comprendra des experts externes, afin de "tirer des leçons" et de "garantir que des scènes aussi honteuses ne puissent plus jamais se reproduire", souligne la fédération.

"Nous continuons à travailler avec les autorités compétentes afin de soutenir leurs efforts pour identifier les responsables et leur demander des comptes", ajoute encore la FA.

La police a depuis publié les images de vidéosurveillance de certaines des personnes qu'elle souhaite interroger.

Les trois joueurs anglais qui ont manqué leur tir au but Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka ont été victime d'injures raciales sur les réseaux sociaux.

Ces comportements, comme ceux constatés près de Wembley, ont été largement condamnés.

Ces incidents ont suscité des doutes sur les chances de réussite de la candidature conjointe du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'organisation de la Coupe du monde 2030.