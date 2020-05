La femme d'Angel Di Maria DÉMONTE la ville de Manchester: la réponse assassine du maire fait le tour du monde

Angel Di Maria ne remettra sans doute jamais les pieds à Old Trafford. L'Argentin, qui n'a jamais réussi à Manchester United avant de rejoindre le PSG, paye cher les propos de sa compagne.

Déjà mal en point, la relation entre Angel Di Maria et Manchester United s'est encore ternie ces derniers jours. La faute à son épouse, Jorgelina Cardoso. Cette dernière est sortie dans la presse pour littéralement démonter la ville anglaise, où le couple n'est resté qu'un an, après un échec sportif retentissant.

Interrogée par l'émission argentine Los Ángeles de la Mañana, la compagne du joueur a directement donné le ton. "C’était horrible. Manchester, c’est le pire, c’est horrible", a-t-elle affirmé. "Nous nous sommes beaucoup battus avec Angel. Nous vivions à Madrid, Angel jouait dans la meilleure équipe du monde, le Real Madrid. Le climat était parfait, la nourriture aussi et puis est arrivée cette offre de Manchester", détaille-t-elle.

Visiblement pas convaincue, Jorgelina Cardoso a tout fait pour retenir son mari. "Je lui ai répondu 'même pas en rêve'. Tu y vas tout seul si c’est ça. Mais Angel me dit qu'on y va. Il y avait beaucoup d’argent en jeu", reconnait-elle, ce qui a finalement fait pencher la balance. "Après, les médias espagnols nous ont traités de "peseteros" (personnes vénales). Oui, nous l’avons été ! Si vous travaillez dans une entreprise et que la concurrence arrive pour te dire qu’ils te paient le double, tu y vas en courant ! Pourquoi faire la fine bouche ? Et j’avais mes enfants à entretenir", a-t-elle expliqué.

Elle est enfin revenue sur la vie à Manchester. Encore une fois, c'est à la sulfateuse que l'Argentine a attaqué. "Ici, c’est de la merde. C’était horrible, je n’aimais rien. Les gens sont tout blanc. Ils marchent et vous ne savez pas s’ils vont vous tuer… Mais je n’ai jamais dit à Angel qu’on était là à cause de lui. Je lui disais : 'chéri, je veux me tuer, il fait nuit à deux heures de l’après-midi'".

De quoi faire enrager le maire de la ville.

"L'un des plus gros flops de Manchester United"

Le maire, justement, a tenu à répondre à cette diatribe. Andy Burnham, joint par ESPN, a fait dans l'humour cinglant. "Avant de commenter, je suis d’accord avec elle sur un point. Ayant été un supporter de United toute ma vie, j’ai également trouvé cette période un peu déprimante. Son mari a été acheté pour près de 60 millions de livres sterling, puis vendu un an plus tard, l’un des plus gros flops de Manchester United à n’en pas douter", a-t-il affirmé sans sourciller.

Il s'est ensuite attardé sur les critiques acerbes liées à la ville en soi. "Nous avons des restaurants exceptionnels dans la région. Je pense que ses papilles gustatives ont été ternies par son aigreur et son amertume", a-t-il débuté. "Concernant la culture, quand je pense à Manchester, je pense à la révolution industrielle, aux suffragettes, au mouvement coopératif, à Marx et Engels, au massacre de Peterloo, à l’ordinateur, à la séparation de l’atome, au graphène, à Alan Turing, aux textiles, aux canaux, aux chemins de fer, au football et à la musique. Cela étant dit, je souhaite au couple tout le succès possible pendant ce confinement, et j’espère qu’elle aura utilisé son temps à bon escient pour dépoussiérer certains de ses nombreux sacs à mains hors de prix", a conclu le maire de Manchester.

Une réponse virulente qui fait actuellement le tour des réseaux sociaux !