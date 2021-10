Rendez-vous en 2026: la FIFA aurait averti les fédérations de son intention d'organiser la Coupe du Monde tous les 2 ans

La FIFA ne lâche pas le morceau. L'instance qui régit le football international compte bien faire passer son projet de Coupe du Monde tous les deux ans, une idée qui circule et fait son chemin depuis quelques semaines. Malgré les critiques et doutes exprimés, la FIFA aurait présenté hier son plan de bataille aux différentes fédérations.

Selon El Larguero, les fédérations ont reçu hier des éléments concrets sur ce projet. Un calendrier précis aurait ainsi été proposé, de même qu'une série d'éléments pour rassurer tout le monde sur le niveau de fatigue des joueurs, qui se plaignent de plus en plus souvent d'une cadence infernale. Le Mondial pourrait prendre sa nouvelle forme dès 2026. Les qualifications seraient alors revues et corrigées.

Reste maintenant à recevoir l'aval de ces fameuses fédérations.