La FIFA pense à Israël et ses voisins pour organiser la Coupe du Monde en 2030

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a proposé d'organiser une Coupe du monde en Israël et dans d'autres pays de la région en 2030, selon des sources israéliennes. Elle devrait être centralisée autour des Émirats arabes unis, a annoncé le bureau du Premier ministre israélien Naftali Bennett après une réunion conjointe mardi soir. Selon le communiqué, il s'agissait de la première visite du président de la fédération internationale de football en Israël.

Plusieurs pays d'Amérique du Sud, à savoir l'Uruguay, l'Argentine, le Paraguay et le Chili, envisagent également une candidature commune pour l'organisation du tournoi dans neuf ans. Les quatre associations britanniques préparent également une candidature commune avec l'Irlande, comme l'a annoncé le Premier ministre Boris Johnson au printemps. Le Portugal et l'Espagne ont déjà annoncé officiellement leur intérêt, et la Chine est également considérée comme un candidat possible. Le tournoi doit être attribué en 2024.

Après la Coupe du monde au Qatar à l'hiver 2022, la Coupe du monde 2026 se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique avec 48 nations pour la première fois. La FIFA avait récemment lancé l'idée d'organiser la Coupe du monde tous les deux ans à partir de 2028, mais ce projet a suscité de vives critiques en Europe et en Amérique du Sud. Israël a signé des accords sur l'établissement de relations diplomatiques avec les Émirats arabes unis et Bahreïn en septembre de l'année dernière. Auparavant, seuls deux États arabes, l'Égypte et la Jordanie voisines, entretenaient des relations diplomatiques avec Israël.

Les deux États du Golfe se sont éloignés de la ligne adoptée depuis des décennies par les États arabes, qui refusent toute relation avec Israël tant que le conflit avec les Palestiniens n'est pas résolu. Israël et les Émirats attendent des avantages économiques de leur rapprochement, mais ils forgent surtout une alliance contre leur ennemi commun, l'Iran.