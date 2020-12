Le football ivoirien est en crise: la FIFA décide de mettre la fédération sous tutelle

La Fédération internationale de football association (FIFA) a annoncé vendredi le placement sous tutelle de la Fédération ivoirienne de football (FIF), plongée dans une crise de succession, qui sera gérée par un "comité de normalisation".

"Le bureau du conseil de la FIFA a décidé de nommer un comité de normalisation pour la fédération ivoirienne de football", dont les membres seront "désignés par la FIFA et la Confédération africaine de football" (CAF), indique l'instance sportive internationale dans un communiqué.

"Ce comité de normalisation gèrera les affaires courantes de la fédération ivoirienne (et) révisera partiellement les statuts et le code électoral de la FIF afin de garantir leur conformité", selon le communiqué. "Cette situation résulte du fait que les instances dirigeantes du football ivoirien ne sont pas parvenues à organiser une procédure électorale conforme aux exigences statutaires et réglementaires applicables à toutes les associations membres de la FIFA", explique la FIFA. Le comité de normalisation agira en qualité de "commission électorale pour l'organisation de l'élection d'un nouveau Comité exécutif de la FIF".

La FIF, plongée depuis six mois dans une querelle de succession pour le poste de président que brigue Didier Drogba, avait annoncé lundi soir saisir le Tribunal arbitral du sport (TAS) contre une décision de la FIFA de bloquer le processus d'élection. Après le rejet de la candidature de Didier Drogba, la FIFA avait bloqué le processus en août, puis avait auditionné l'ensemble des acteurs en septembre. "La fédération internationale nous impose un comité de normalisation. Ça n'a pas de sens. C'est un complot contre le football ivoirien. Nous, les acteurs du football ivoirien, nous ne comprenons rien dans cette décision qui a pour seul but de tuer notre football", a réagi l'ancien international ivoirien Oumar Ben Salah.

Malgré son immense popularité en Côte d'Ivoire, le soutien de nombreux anciens partenaires comme Eugène Diomandé, les frères Yaya et Kolo Touré ainsi que de plusieurs personnalités, Didier Drogba, l'ex-attaquant de Marseille et Chelsea, qui a aussi longtemps porté la sélection ivoirienne sur ses épaules, avait vu sa candidature invalidée.

Le président sortant de la FIF, Augustin Sidy Diallo, qui ne se représentait pas après deux mandats et assurait depuis août les affaires courantes, est décédé le 21 novembre de maladie.