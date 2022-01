La FIFA s'attaque aux prêts: les nouvelles règles n'arrangeront pas les clubs

La Fédération internationale de football (FIFA) a annoncé jeudi une série de nouvelles règles concernant les prêts de joueurs dans le football international. Le règlement entrera en vigueur le 1er juillet, si le Conseil de la FIFA l'approuve lors de sa prochaine séance.

Selon l'instance, l'objectif de ce nouveau cadre règlementaire est de "favoriser le développement des jeunes joueurs et l'équilibre compétitif, ainsi que d'empêcher l'accumulation de joueurs".

La FIFA avait entamé une réforme globale du système des transferts en 2017. Prévue au départ en juillet 2020, l'introduction du règlement a dû être retardée en raison de la pandémie de coronavirus. La FIFA prévoit de limiter à trois le nombre de joueurs qu'un club peut prêter à une même équipe, une mesure qui va contre les clubs "satellites" que les grosses formations utilisent pour faire jouer ceux qui n'ont pas de place dans leur effectif. C'est le cas de Monaco avec le Cercle Bruges, ou de Chelsea avec le Vitesse Arnhem, qui a accueilli sous forme de prêt une trentaine de joueurs des "Blues" ces dix dernières saisons.

L'instance va limiter le nombre total de prêts que peut effectuer un club chaque saison. La limite sera fixée à 8 pour l'exercice 2022-23, et baissera graduellement jusqu'à atteindre 6 à partir de juillet 2024. Actuellement, selon les données du site Transfermarkt, Manchester City, l'un des clubs les plus gourmands sur le sujet, compte 14 joueurs prêtés. La réforme de la FIFA détermine aussi une durée maximale de prêt (un an) ainsi que l'interdiction de sous-prêter un joueur.

La nouvelle réglementation ne concerne pas les jeunes joueurs âgés de 21 ans ou moins, ainsi que ceux formés au club, a précisé la FIFA. Au niveau national, la FIFA laisse une période de trois ans à ses associations membres pour mettre en place un système de prêts conforme à la règlementation nationale.