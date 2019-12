La finale de la Coupe du Monde des clubs déplacée dans un autre stade de Doha

Le Khalifa International Stadium de Doha accueillera finalement trois matches de plus lors de la prochaine Coupe du monde des clubs, prévue au Qatar du 11 au 21 décembre. Cette décision fait suite au report au début de l'année 2020 de l'inauguration officielle de l'Education City Stadium de Doha.

Le Khalifa International Stadium, l'antre de l'équipe nationale du Qatar (45.416 places) sera donc le théâtre d'une demie, du match pour la troisième place mais aussi et surtout de la finale. "La construction de l'Education City Stadium est achevée et le stade est opérationnel", a précisé la FIFA dans son communiqué. "Cependant, la procédure de certification s'est avérée plus longue que prévu et il n'a donc pas été possible d'y organiser les événements tests prévus" avant le début de la compétition.

Les autres matchs seront disputés au Jassim Bin Hamad Stadium, l'antre d'Al Sadd SC, le champion du Qatar. La Coupe du monde des clubs, qui réunit les champions continentaux des six confédérations de football et le champion du pays hôte, se tiendra pour la première fois au Qatar.

Il s'agira d'une première répétition générale avant le Mondial 2022, qui se jouera à la même période de l'année. Le Real Madrid a remporté les trois dernières éditions du tournoi mais est absent cette année, Liverpool ayant remporté la dernière Ligue des champions.