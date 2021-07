La France humiliée par le Japon et éliminée des JO de Tokyo

Dans le Groupe A, le Japon a éliminé la France à Yokohama (0-4). Grâce à Takefusa Kubo (27e, 0-1) et Hiroki Sakai (34e, 0-2), les Nippons menaient déjà 0-2 au repos. Pour les Français, la qualification s'apparentait déjà à mission impossible, car ils devaient impérativement s'imposer par au moins deux buts d'écart pour se qualifier en cas de victoire du Mexique. Scénario plus que probable puisque les Mexicains menaient également 0-2 au repos. Monté au jeu à la mi-temps (46e), Koji Miyoshi, le milieu de l'Antwerp, a ajouté un troisième but (70e, 0-3). Comme André-Pierre Gignac est resté muet et que Randal Kolo Muani s'est fait exclure (74e), la France n'avait pas les moyens d'empêcher le Japon de réussir le carton plein (9 points). Finalement, un autre réserviste, Daizen Maeda en a profité pour se mettre en évidence (90e+1, 0-4). Le Japon compte aussi en ses rangs les anciens joueurs de Saint-Trond Takehiro Tomiyasu et Wataru Endo.

Le Mexique qualifié

Le duel entre l'Afrique du Sud et le Mexique à Sapporo a été plus chahuté (0-3). Grâce à Alexis Vega (18e, 0-1), Luis Romo (45e, 0-2) et Henry Martin (60e, 0-3), les Mexicains ont assuré la deuxième place du groupe (6 points). Les deux équipes ont terminé à dix: le défenseur des Bafanas Malepe a été le premier à se faire exclure (58e) et le milieu mexicain Carlos Rodriguez l'a suivi (66e).

Espagne et Egypte également qualifiés

Dans le Groupe C, les positions étaient plus serrées. A Saitama, l'Espagne et l'Argentine ont partagé l'enjeu (1-1). S'il a fait les affaires de la Roja (5 points), qui a mené à la marque grâce à Mikel Merinor (66e, 1-0), ce résultat a écarté les Sud-Américains. L'égalisation de Tomas Belmonte (87e, 1-1) a permis à l'Argentine de compter 4 points tout comme l'Egypte, qui a terminé deuxième. En effet, les Pharaons ont battu l'Australie 2-0 à Miyagi grâce à Ahmed Yasser Rayan (44e, 0-1) et Ammar Hamdy (85e, 0-1) et ont présenté une différence de buts de + 1 contre - 1 pour les Argentins. L'Australie a terminé quatrième (3 points).