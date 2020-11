La GROSSE boulette du gardien du Barça contre Alaves (vidéo)

Le FC Barcelone a enchaîné un quatrième match de rang sans victoire en Liga samedi soir 1-1 chez Alavés pour la 8e journée du championnat d'Espagne, une série noire qui ne lui était plus arrivée depuis septembre-octobre 2018 sous Ernesto Valverde.

Après la défaite lors du clasico (3-1), la démission de l'ex-président Josep Maria Bartomeu mardi, et la belle victoire chez la Juventus de Turin (2-0) mercredi, le Barça a arraché le match nul de justesse chez Alavés grâce à un ballon piqué malicieux d'Antoine Griezmann (63e), après la bourde de leur gardien Neto et un but de Luis Rioja en première période (31e), ainsi que l'exclusion de Jota (62e).



