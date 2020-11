José Mourinho, l'entraîneur de Tottenham, s'est exprimé sur la trêve internationale en cours via une publication pour le moins sarcastique sur Instagram.

"C'était une semaine fantastique", a-t-il écrit. "Il y a beaucoup d'émotions durant les matches, de magnifiques matches amicaux et une sécurité totale. Les résultats des tests tombaient après les matches. Des gens qui marchent sur le terrain alors qu'ils n'ont rien à faire là. Et bien plus encore. Après une session d'entraînement avec seulement six joueurs, il est temps de penser à moi", a conclu Mourinho avec une photo de lui à la salle de sport.

Durant le match Belgique-Angleterre, quatre joueurs de Tottenham étaient sur le terrain avec Toby Alderweireld, Eric Dier, Harry Winks et Harry Kane.

Mourinho n'est pas le premier entraîneur à s'en prendre aux matches internationaux disputés ces dernières semaines. Les critiques fusent que ce soit en Belgique ou l'étranger par rapport à ces rencontres.