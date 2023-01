La guerre continue: l'énorme troll de Gerard Piqué pour se moquer de Shakira (photo)

La fin de la relation entre Gerard Piqué et Shakira est pour le moins tumultueuse. Depuis l'annonce de leur séparation il y a quelques mois, l'Espagnol et la Colombienne ne cessent de se lancer des piques (sans mauvais jeu de mot) via presse interposée.

La dernière provocation venait de la chanteuse qui, dans une de ses musiques, avait reproché au père de ses enfants d'avoir "échangé une Ferrari contre une Twingo" et "Une Rolex contre une Casio".

L'ancien défenseur s'est amusé à répondre de la manière la plus originale possible. Il a annoncé avoir contracté un partenariat avec la marque Casio pour sa King's League (NDLR: ligue de football à sept appartenant à Piqué) et ce dimanche, il a été filmé en train de rouler dans... une Twingo.

Pas de doute, le champion du monde 2010 est bien décidé à ne pas se laisser faire face aux attaques de son ex-compagne. Reste à voir si Shakira restera muette à ces nouvelles provocations.