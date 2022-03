La honte en Écosse: ce joueur fait monter un fan sur le terrain et le blesse devant 40.000 personnes (vidéo)

Paul Gascoigne, ancienne star du football anglais et des Glasgow Rangers, n'est plus actif dans le football. Âgé de 54 ans, il a récemment participé à un match de gala entre les anciens du club et une équipe mondiale, composée d'anciens grands joueurs, comme Kaka, Makelele et Luis Figo. En méforme, Gascoigne n'est monté qu'en toute fin de match, s'offrant un but avec l'aide des adversaires.

Mais une image de son échauffement fait le tour du monde. Gascoigne y est vu en train d'appeler un jeune fan à le rejoindre sur le terrain. L'enfant arrive alors, ballon en main, avant que l'Anglais ne se permette un petit tacle. Une petite blague qui a mal tourné, puisque l'enfant a pris quelques secondes à se relever, visiblement blessé. C'est un autre joueur qui a même dû intervenir pour l'aider.

On a connu meilleure blague.