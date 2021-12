La Juventus perquisitionnée: le transfert de Ronaldo est dans le viseur

Nos confrères de Goal italia rapportent que la Juventus a été perquisitionnée dans le cadre d'une enquête sur les comptes du club. La Vieille Dame a déjà subit une perquisition il y a quelques jours dans le cadre de l'enquête "Prisma" qui porte sur des fraudes dans les comptes du club avec notamment des fausses factures et des transferts volontairement surpayés.

Cette nouvelle perquisition visait particulièrement le transfert de Cristiano Ronaldo qui a quitté la Juventus pour rejoindre Manchester United cet été, peut-on lire dans Goal. Les dirigeants du club italiens sont suspectés d'avoir fournis de faux documents dans ce transfert.

"Comme déjà annoncé, la Juventus collabore avec les enquêteurs et est convaincue qu'elle clarifiera tous les aspects de leur intérêt, estimant qu'elle a agi dans le respect des lois et règlements régissant la préparation des rapports financiers, dans le respect des principes comptables et conformément aux pratiques de l'industrie du football international et aux conditions du marché", a déclaré la Juve dans un communiqué.