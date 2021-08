Bleu-blanc-jaune: le maillot (très) original de la Juventus (photos)

La Série A reprend ses droits ce week-end. A quelques jours de son premier match contre Udinese, la Juventus a dévoilé à quoi ressemble son troisième maillot.

La Juventus Turin démarre sa saison dimanche face à l'Udinese. Le club turinois a levé le voile ce matin sur son troisième maillot.

"Adidas et la Juventus ont dévoilé le troisième kit de la saison 2021-2022 qui fera ses débuts sur le terrain pour le match amical de pré-saison entre la Juventus et la Juventus Under 23, plus tard dans la journée à 18h00" écrit le club italien sur son site.

"Un maillot qui puise dans le style du passé pour redéfinir le look du futur." dit encore la Juve. "En plus de montrer l'esprit audacieux des années 90, le kit célèbre l'une des périodes dorées du club, marquée par la victoire de nombreux trophées aux couleurs jaune et bleu inoubliables et emblématiques."

Alors que les couleurs emblématiques de La Vieille Dame sont le noir et blanc, les designers d'Adidas se sont inspirés des couleurs de la ville de Turin pour ce troisième maillot. "Le nouveau troisième maillot s'inspire d'un design color-block, contrastant les deux teintes emblématiques de la ville de Turin : le jaune et le bleu."