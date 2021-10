Le transfert de sa carrière ? Axel Witsel pourrait rejoindre un géant d'Europe en janvier

Le mercato de janvier se prépare déjà dans les grandes formations européennes. C'est notamment le cas à la Juventus, qui veut se renforcer à deux postes clés après un début de saison difficile. Et ce serait un Diable Rouge qui pourrait combler le vide.

La Juventus vit un début de saison compliqué, avec 15 points sur 30 en championnat. Offensivement, le départ de Ronaldo se fait sentir, mais plus généralement, l'équipe semble plus fragile que par le passé. Pour éviter une débandade, la direction envisage donc de recruter deux profils cet hiver, selon les infos de la Gazzetta dello Sport: un milieu de terrain et un attaquant.

En ce qui concerne le milieu, le journal italien l'affirme: la priorité s'appelle Axel Witsel. Fort de son expérience, le Belge est un cadre de Dortmund, où son contrat expire en juin 2022. Son prix n'est pas un frein, avec un accord qui pourrait être trouvé autour des 10 à 15 millions d'euros. Pour le futur club, la Juve aimerait aussi s'offrir Aurelien Tchouaméni, jeune joueur de 21 ans qui évolue à Monaco. L'Europe se l'arrache et l'affaire ne sera sans doute pas conclue avant l'été. Denis Zakaria, de Mönchengladbach, fait figure de troisième option.

Offensivement, la Juventus viserait Dusan Vlahovic, qui brille de mille feux à la Fiorentina. Côté vente, le club veut voir partir McKennie, Ramsey et Dejan Kulusevski.