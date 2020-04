La Lazio Rome dénonce les conditions d'entraînement de Cristiano Ronaldo: "C'est du favoritisme"

Le coronavirus en Italie a contraint le gouvernement à prolonger le confinement au moins jusqu'au 3 mai. La reprise de l'entraînement des clubs de Serie A a ainsi été repoussée.

Les différentes équipes ont évidemment compris cette prolongation, mais la Lazio Rome a voulu souligner l'une ou l'autre injustice, notamment au niveau de la préparation des joueurs.

Arturo Diaconale, le porte-parole du club, n'a pas hésité à dénoncer les conditions d'entraînement de Cristiano Ronaldo, et d'autres joueurs étrangers de Serie A. La star portugaise de la Juventus a été aperçue en train de s'entraîner dans le stade du Clube Desportivo Nacional sur l'île de Madère, au Portugal. Ce qui n'a pas plu du côté de Rome.

"J'ai l'impression qu'il y a eu un peu de favoritisme", a ainsi déclaré Arturo Diaconale au média pro-Lazio Radiosei, cité par le quotidien Gazzetta dello Sport. "Je me réfère aux joueurs à l'étranger qui auront la possibilité de revenir et de reprendre l'entraînement comme les joueurs de la Lazio. Mais à la différence près que les Biancocelesti sont, eux, restés à la maison. Du Portugal, j'ai plutôt vu de magnifiques images de Ronaldo s'entraînant dans un beau terrain de football. Ils se sont entraînés tranquillement à l'étranger, nous ne pouvions pas. (...) Disons que les autres ont été un peu plus avantagés."

Pour rappel, avant que le championnat italien soit interrompu, la Lazio (2e avec un point de retard) était en pleine lutte pour le titre avec la Juventus...

> CORONAVIRUS en Belgique : les dernières infos

> CORONAVIRUS: CARTE MONDIALE (actualisée en temps réel)