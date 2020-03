La Lazio Rome prend les commandes de la Serie A après une superbe série de victoires

A la faveur de sa superbe série de victoires, prolongée samedi par un succès 2-0 contre Bologne, et du report de plusieurs matches pour cause de coronavirus, le club de la capitale est désormais en tête du championnat d'Italie.



Si la Lazio est devant, c'est aussi parce qu'elle a eu le droit de jouer. Dans la matinée, la Ligue italienne de football a en effet annoncé le report au 13 mai de cinq matches prévus ce week-end, notamment le choc entre la Juventus et l'Inter Milan, les deux autres candidats au scudetto.



Au bout du compte et des matches repoussés, la Lazio est en tête avec deux points d'avance sur la Juventus, qui compte un match en retard, et huit sur l'Inter, qui doit rattraper deux rencontres et se retrouve face à un calendrier impossible.



La Lazio a été épargnée par les difficultés liées au coronavirus, qui a désormais touché plus de 1100 personnes et fait 29 morts en Italie, mais l'équipe de Simone Inzaghi est surtout récompensée de sa formidable saison.



En battant Bologne (10e) samedi, les Romains ont en effet enchaîné une cinquième victoire d'affilée. Ils n'ont plus perdu depuis la 5e journée et restent sur une série de 16 victoires et deux nuls depuis fin octobre.



Eliminée de la Ligue Europa et de la Coupe d'Italie, la Lazio n'a que la Serie A à gérer, alors que la Juventus et l'Inter jouent encore sur plusieurs tableaux. Dans ces conditions, les tifosi biancocelesti ont le droit de rêver à un titre attendu depuis 2000.



Naples va mieux



Samedi, les Romains ont fait la différence dès la première demi-heure, disputée à un rythme bien trop élevé pour Bologne. Les deux buts ont été inscrits par Luis Alberto (18e) et Correa (21e).



Meilleurs en deuxième période, les joueurs de Bologne ont cru revenir par deux fois, mais les deux buts ont été annulés après consultation de la vidéo.



Dans une 26e journée perturbée par le coronavirus, le seul autre match maintenu samedi a vu la victoire de Naples 2-1 face au Torino (15e) grâce à des buts des défenseurs Manolas et Di Lorenzo.



Après avoir tenu tête mardi à Barcelone en Ligue des Champions, l'équipe de Gennaro Gattuso confirme donc son redressement avec une cinquième victoire en six journées.



Avec ce succès, Naples, qui reste 6e, revient à trois longueurs seulement de l'AS Rome (5e), qui jouera dimanche à Cagliari.