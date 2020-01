La mésaventure de Wendie Renard: la Française s'est fait voler un trophée dans un train

Wendie Renard ne débute pas l'année 2020 sous les meilleurs auspices. La joueuse française a annoncé sur Twitter s'être fait voler un trophée The Best dans le train.

C'est une histoire incroyable qu'a raconté Wendie Renard sur Twitter. L'internationale française a en effet été victime d'un vol dans un train, l'auteur lui volant l'un de ses trophées individuels, celui de meilleure défenseure de l'année 2019, obtenu lors des prestigieux The Best Awards.

"Hier, j'ai pris le train Paris-Lyon de 9h56 (sans arrêt) et je suis arrivée à 12h à la gare Part-Dieu. Malheureusement pour moi, j'ai oublié ma valise cabine et dedans j'avais mes trophées (France Football et The Best)", a écrit la joueuse dans son message. "Je me suis rendu compte de cet oubli une fois arrivée chez moi. Je suis donc repartie en direction de la gare Perrache. Le bureau d'accueil m'a remis la valise, mais dedans il n'y avait plus le trophée The Best. De mon côté, j'ai fait le nécessaire. Mais je compte sur le personnel de la SNCF de Perrache pour m'aider à retrouver le trophée", a-t-elle ensuite précisé.

La SNCF a déjà pris contact avec la Française pour tenter de retrouver ce trophée, aujourd'hui aux mains d'un voleur. Espérons que les recherches soient concluantes !