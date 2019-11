La montée en puissance d'Eden Hazard se confirme au Real Madrid (vidéo)

Le Real Madrid, avec Eden Hazard et Thibaut Courtois, a également répondu à la victoire du FC Barcelone à Leganes (1-2) en s'offrant à domicile la Real Sociedad (3-1) lors de la treizième journée.

Benzema, le sauveur: mené après deux minutes de jeu, le Real Madrid a fini par l'emporter samedi contre la Real Sociedad (3-1) grâce à l'attaquant français, mais reste derrière le leader Barcelone, triste vainqueur 2-1 chez le dernier Leganes, lors de la 14e journée de Liga.

Les Madrilènes s'en sont remis à un Luka Modric des grands soirs, auteur de deux assists pour Benzema (37e) et Valverde (47e) avant d'inscrire également son petit but (74e). Tout avait pourtant mal débuté face aux coéquipiers d'Adnan Januzaj, monté au jeu à la 73e, qui avaient ouvert le score dès la deuxième minute de jeu via Willian Jose.

Si Eden Hazard n'a pas inscrit son nom au niveau des statistiques, il est à créditer d'un très bon match. Le Real Madrid rejoint donc Barcelone en tête du classement avec 28 points. La Real Sociedad est cinquième avec 23 unités.