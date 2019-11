La pépite de Dortmund Jadon Sancho sur le départ en janvier?

Jadon Sancho n'était pas dans le onze de départ mercredi en Ligue des champions avec Dortmund contre Barcelone en raison d'un nouvel écart de conduite, mais devrait rester au club jusqu'en fin de saison, selon le directeur sportif des Jaune et Noir Michael Zorc.



A la surprise générale, la pépite anglaise de 19 ans qui enchante la Bundesliga était sur le banc au coup d'envoi à Barcelone (Espagne). Alors que le Borussia prenait l'eau, Lucien Favre l'a fait entrer après la pause, et le jeune ailier a remarquablement dynamisé l'attaque, marquant un but et tirant une fois sur le montant. Le Barça s'est imposé 3-1.



La presse a affirmé qu'il avait été sanctionné pour avoir manqué le petit déjeuner et l'échauffement de l'équipe le matin du match, et être arrivé en retard à la causerie du coach.



"Ce n'est pas exactement ça", a commenté vendredi son directeur sportif, sans toutefois démentir l'incident. "Nous en avons parlé en interne, avec lui et avec l'équipe. Pour nous l'affaire est close, nous regardons vers l'avant. Jadon est un joueur tout à fait normal et fait partie de l'équipe".



Interrogé sur la volonté de Sancho de rester à Dortmund au mercato d'hiver, Zorc a répondu: "Je n'ai pas l'impression que nous allions vers un transfert cet hiver, d'après les conversations que nous avons eu avec lui et avec son agence".



Arrivé en 2018 pour 7,8 millions d'euros de Manchester City, où il n'avait jamais joué en équipe première, Sancho a révélé en Bundesliga un talent hors du commun, et est devenu international anglais. Il a déjà marqué six buts et délivré neuf passes décisives cette saison en 18 matches, toutes compétitions de club confondues.



Il avait déjà été suspendu un match et mis à l'amende par le club allemand pour être revenu en retard d'un rassemblement international en octobre.