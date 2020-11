Erling Haaland continue de briller et remporte le Golden Boy

Le Norvégien Erling Haaland a remporté le Golden Boy Award, le trophée du plus grand talent de football âgé de moins de 21 ans décerné chaque année par le journal sportif italien Tuttosport.

Haaland, 20 ans, était considéré comme le grand favori en raison de ses impressionnantes performances au RB Salzbourg et (depuis janvier) au Borussia Dortmund. La saison dernière, il a empilé pas moins de 44 buts en 40 matchs. Cette saison, son compteur à Dortmund est de 11 buts en autant de matchs. Sous le maillot de la Norvège, Haaland a marqué six buts en sept matchs internationaux.

Haaland a notamment été préféré à l'Espagnol, d'origine guinéenne, Ansu Fati (Barcelone), son coéquipier anglais à Dortmund Jadon Sancho et au Canadien Alphonso Davies (Bayern Munich). Le Norvégien recevra son trophée le 14 décembre à Turin. Le Golden Boy Award est décerné depuis 2003. Un jury international de journalistes de football choisit le gagnant final. Parmi les noms les plus marquants de la liste d'honneur figurent Rafael Van der Vaart (2003), Wayne Rooney (2004), Lionel Messi (2005), Cesc Fabregas (2006), Sergio Aguëro (2007), Mario Balotelli (2010), Paul Pogba (2013), Raheem Sterling (2014) et Kylian Mbappé (2017).

L'année dernière, le prix a été décerné au Portugais Joao Felix. Aucun Belge n'a jamais pu remporter le Golden Boy Award. Eden Hazard (troisième en 2011), Thibaut Courtois (troisième en 2012), Romelu Lukaku (deuxième en 2013) et Divock Origi (deuxième en 2014) sont montés sur le podium. Cette année, Yari Verschaeren (Anderlecht) figurait parmi les cent derniers nominés mais, contrairement à Jonathan David, il n'a pas figuré parmi le Top 20. L'ancien attaquant de La Gantoise, aujourd'hui à Lille, a été classé dix-septième.