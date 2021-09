La plainte en diffamation de Deschamps contre Cantona invalidée en appel

La cour d'appel de Paris a invalidé la plainte en diffamation du sélectionneur des Bleus Didier Deschamps contre Eric Cantona, confirmant l'annulation de tout procès dans ce dossier, a appris lundi l'AFP de source judiciaire.

Didier Deschamps accusait Eric Cantona de l'avoir diffamé à la veille de l'Euro-2016 quand il avait déclaré dans le quotidien britannique The Guardian que Karim Benzema et Hatem Ben Arfa n'étaient pas sélectionnés en raison de leurs origines.

En décembre 2020, le tribunal correctionnel de Paris avait cependant déclarée nulle sa plainte pour un motif de procédure.

Il avait considéré que la manière dont était rédigée la plainte était de nature à "engendrer une incertitude quant à l'étendue des faits dont avait à répondre le prévenu", c'est-à-dire que les propos visés par la diffamation n'étaient pas clairement définis.

M. Deschamps avait formé un recours et la cour d'appel a confirmé le 9 septembre la décision de première instance.

"Monsieur Eric Cantona, qui a toujours assumé les propos qu'il avait tenus par le passé, se félicite de cette victoire qui met un terme à une procédure qu'il estimait sans fondement", a affirmé dans un communiqué l'avocate de l'ancien joueur de Manchester United.

L'avocat de Didier Deschamps, Carlo Alberto Brusa, n'a pas souhaité s'exprimer.

"Une chose est sûre, Benzema, (exclu des Bleus à cause de sa mise en examen dans l'affaire de la sextape visant son partenaire Mathieu Valbuena, NDLR) et Hatem Ben Arfa (alors sur la liste des réservistes, finalement non retenu, NDLR) ce sont les deux meilleurs joueurs en France et ils ne joueront pas à l'Euro. Ce qui est certain également c'est que leurs origines sont nord-africaines. Donc oui, le débat est ouvert", avait déclaré Eric Cantona le 26 mai 2016.

"Deschamps a un nom qui sonne bien français. C'est peut-être le seul en France à avoir un nom aussi français. Personne ne s'est jamais mélangé avec personne dans sa famille. Comme les Mormons en Amérique", avait-il ajouté. Didier Deschamps avait alors immédiatement déposé plainte pour diffamation.