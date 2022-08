La police a dû intervenir: l'énorme bagarre entre deux coéquipiers en Argentine (vidéo)

Le Racing et Boca Juniors n'ont pas su se départager, dimanche soir, lors de leur duel en championnat argentin. Les deux équipes se sont quittées dos à dos, sans but qui plus est, et ne retiendront pas grand-chose de ce duel. Au contraire de deux joueurs du Boca, Dario Benedetto et Carlos Zambrano.

Les deux hommes en sont venus aux mains à la pause, après une première altercation sur le terrain. Benedetto aurait reproché à son défenseur d'être battu en permanence, ce qui aurait engendré une réponse sur le manque de réalisme offensif de l'attaquant. Dans les vestiaires, le ton est monté et des coups ont été échangés. Il a fallu l'aide de coéquipiers et de policiers pour calmer les esprits.

Les deux hommes sont apparus avec des griffures sur le visage et le cou en seconde période. Le club a d'ores et déjà confirmé l'altercation et promis que des sanctions internes seraient prises.