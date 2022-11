La porte, c'est par là: Manchester United prépare une contre-attaque impitoyable contre Cristiano Ronaldo

Manchester United et Cristiano Ronaldo sont en instance de divorce. L'interview explosive du Portugais, qui avait flingué son club dans un entretien accordé à Piers Morgan, aurait définitivement mis un terme à toute relation entre les Red Devils et leur superstar. Les médias anglais annoncent que des sanctions vont être prises, après la sortie d'un communiqué de United, qui prenait note de la couverture et annonçait un traitement de l'affaire une fois tous les extraits diffusés.

Selon Sky Sports, une première amende a déjà été infligée au joueur pour ne pas avoir consulté le club avant l'interview, alors que Piers Morgan a même confirmé que l'idée venait du joueur. Elle serait à hauteur de 1,14 million d'euros. Mais le Telegraph annonce même que la direction a déjà acté le départ du joueur. Pire, son contrat pourrait être rompu au mois de janvier, 6 mois avant son terme, le club cherchant actuellement un moyen de le priver de ses derniers mois de salaire (il touche 640.000 euros par semaine).

Le chaos est total et cette interview devrait mettre fin à un chapitre déjà très tumultueux.