La presse espagnole ENFONCE Eden Hazard après la défaite face à City: "Ce n'est pas le joueur de Chelsea"

Titulaire, Eden Hazard a eu du mal à convaincre, hier soir, face à Manchester City. Le Diable Rouge a quitté la pelouse en fin de match sans avoir réellement apporté de plus à son équipe.

La saison du Real Madrid est terminée. S'il y a un joueur qui voudra absolument l'oublier, c'est bien Eden Hazard. Marqué par des blessures, le Diable Rouge n'a jamais pu démontrer ses qualités dans l'équipe espagnole. Hier soir, il était titulaire pour affronter Manchester City. Mais il n'a pas rassuré, semblant encore un peu limité physiquement.

Une déception pour la presse espagnole, qui a décidé de le cibler après l'élimination dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le journal AS parle d'un rendement très insuffisant. "Une combinaison avec Benzema et un tir pour lequel Ederson a dû plonger. En seconde période, il a fallu attendre la 65e minute avant qu’il ne frappe une balle. Il ne semblait pas prêt pour jouer le match", écrit le quotidien espagnol.

Marca, de son côté, regrette le choix opéré par Zidane. "Hazard était un pari. Finalement, c'est un désenchantement. Ce n'était pas sa soirée. Vinicius semblait mieux préparé qu'Hazard mais il n'a pas joué une minute", peut-on lire dans les colonnes. Le Mundo Deportivo sort par contre la sulfateuse. "Hazard a été autorisé à commencer, mais ce n’était pas le joueur acheté à Chelsea. Son jeu, et par extension toute sa saison, c'est une déception".

Eden Hazard s'est lui aussi confié à l'UEFA après la rencontre. "Ils marquent deux goals... mais on leur donne deux goals ! Par rapport à ce qu’on a fait en première période, on aurait mérité mieux. Sur le plan personnel, je me sens mieux. Ma cheville a tenu le coup. Ma saison a été rendue difficile par toutes ces blessures, mais je suis sûr que je serai prêt pour la saison prochaine", a déclaré le Diable Rouge.

Pas vraiment idéal pour débuter sa carrière au Real Madrid...