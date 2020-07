Le retour sur le toit de l'Espagne: Zinédine Zidane a ramené jeudi le Real Madrid au sommet de la Liga avec un 34e titre de champion d'Espagne, le premier depuis celui conquis en 2017 par l'entraîneur français, qui brise de nouveau l'hégémonie du FC Barcelone.

Ce vendredi, c'est toute la presse madrilène qui jubilait. Les quotidiens AS et Marca ont notamment mis en avant les hommes de ce titre: Karim Benzema, Sergio Ramos, Zinédine Zidane et Thibaut Courtois. Marca parle d'un "Courtois gigantesque qui a pu sauver les siens" tandis que AS dit de lui qu'il était l'un des piliers des Madrilènes cette saison. "Après une première saison mouvementée, il a toujours eu confiance en lui malgré les critiques. Courtois remporte son troisième Zamora (trophée du gardien de but avec le plus de clean sheets), son premier en tant que gardien de but du Real. Un géant".

Les deux journaux sont en revanche moins enthousiastes concernant Eden Hazard. "On s'attendait à ce que lui et Luka Jovic amènent le Real au niveau supérieur cette saison. En raison de leurs qualités et des investissements réalisés par le club. Cependant, la contribution d'Hazard a été limitée en raison de ses blessures. Jovic a eu du mal à s'adapter au niveau", note Marca. De son côté, AS regrette la blessure d'Hazard face au PSG de Thomas Meunier en Ligue des champions. "Les blessures lui ont coûté sa première année à Madrid. Et juste au moment où il a commencé à revenir, Meunier l'a renvoyé en dehors du terrain. Il a ruiné la première saison d'Hazard. L'interruption lui a donné le temps de se remettre en forme, mais il n'est pas revenu comme il le fallait".