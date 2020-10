La presse italienne AMOUREUSE de Romelu Lukaku: "Un sauveur en plein champ de bataille"

L'Inter Milan a obtenu, hier soir, un partage compliqué face à Mönchengladbach. Un homme est sorti du lot dans les rangs italiens: Romelu Lukaku. Le doublé du belge est à l'honneur de la presse italienne.

Romelu Lukaku, encore et toujours ! Le Diable Rouge a inscrit un doublé hier soir en Ligue des Champions face à Mönchengladbach. De quoi offrir un point à un Inter Milan mal embarqué et décidément friable en ce début de campagne. Mais la presse italienne ne s'y trompe pas et fait honneur à Lukaku, déjà auteur de six buts en cinq matchs cette saison.

La Gazzetta dello Sport lance les honneurs avec un titre pour le moins évocateur. "Heureusement, il y a Lukaku", écrit le quotidien italien. "L'Inter n'a pas encore bien démarré sa saison même si Romelu Lukaku est en pleine forme. Comme d'habitude, l'attaquant a sauvé l'Inter à la dernière minute de jeu", peut-on lire par la suite.

Chez Eurosport Italie, on fait même de Lukaku l'homme du match. "Pilote d'une équipe de l'Inter en difficulté. Un doublé, mille déviations en pivot, sauveur de ses coéquipiers en plein champ de bataille. Monumental", écrit le journaliste. Un sentiment partagé au Corriere della Sera. "Il n'y a pas d'Inter sans Romelu, qui marque pour le neuvième match consécutif en Europe, un doublé formidable qui laisse les Nerazzurri en vie, l'équipe compte toujours sur lui. Là où il y a l'Europe, il y a Lukaku. C'est l'homme providentiel pour l'Inter qui ramène un point en Champions League après avoir connu l'enfer de très près", peut-on lire dans les colonnes du journal.

Le Corriere dello Sport termine les éloges avec beaucoup de classe. "Le Belge est le protagoniste le plus important: il a porté les Nerazzurri vers le match nul. Lukaku est un lion: il sauve l'Inter face au Borussia Mönchengladbach", écrit le quotidien. Un avis partagé par le coach du club allemand, Marco Rose. "Nous avions changé d'optique juste avant la rencontre pour essayer de le stopper. Nos deux défenseurs centraux ont l'habitude de jouer contre ce genre de profil et ils ont bien joué. Seulement, Romelu Lukaku a tellement de qualités qu'il a réussi à inscrire deux buts", a-t-il déclaré après la rencontre.

Une véritable déferlante de compliments !

