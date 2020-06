La Red Flames Tessa Wullaert annonce son départ de Manchester City

Deux ans après son arrivée, Tessa Wullaert ne sera plus une Skyblues l'année prochaine. Elle l'a confirmé elle-même sur les réseaux sociaux.

L'aventure n'aura duré que deux saisons. Tessa Wullaert, arrivé à Manchester City il y a deux ans, a confirmé aujourd'hui qu'elle ne prolongerait pas son aventure dans le club anglais. Dans un message posté sur Instagram, la Red Flames a annoncé son intention de relever un nouveau défi.

"Cette période m’a laissé le temps de réfléchir à ce qui était important pour moi et dans la vie. Et j’ai décidé de ne pas prolonger mon contrat à Manchester City mais je remercie toutes les personnes impliquées dans ce projet ces deux dernières saisons. Je garde de bons souvenirs. Cependant, mon parcours continue et je suis encore plus emballée pour ce qui arrive", peut-on lire dans ce message.

Wullaert pourrait revenir à Anderlecht, où elle est citée depuis quelques semaines. Elle avait aussi, par le passé, porté la vareuse du Standard, de Zulte ou encore de Wolfsburg. La situation devrait se décanter dans les prochaines semaines.