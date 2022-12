La relève est assurée: à 5 ans, le fils de Thibaut Courtois intègre déjà l'académie du Real Madrid (photos)

Nicolas Courtois est déjà parti vers les sommets. Ou presque. Le fils de Thibaut Courtois, âgé de 5 ans et demi, est en effet dans l'équipe d'âge la plus jeune du Real Madrid, qui a confirmé son arrivée au sein du centre de formation du club. Ce dernier y est présenté comme un milieu de terrain et sera notamment accompagné du fils de Lucas Vazquez, qui sera lui défenseur.

Cela ne veut évidemment pas dire que Nicolas Courtois est prédestiné à une grande carrière dans le football, mais cela confirme tout de même l'envie qu'il a de jouer au football, comme le fait si bien son paternel. D'autres stars, comme Marcelo, Zidane ou Ronaldo, avaient déjà fait de même avec leurs enfants dans le courant de leur carrière.