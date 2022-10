La routine: Kevin De Bruyne poursuit sa série avec un nouvel assist contre Southampton (vidéo)

Kevin De Bruyne a offert sa onzième passe décisive de la saison, toutes compétitions confondues, ce samedi contre Southampton. Le Diable Rouge a offert le deuxième but aux siens en ouvrant intelligemment vers Phil Foden, qui s'est chargé de conclure l'action pour faire 2-0.

Plus tôt, Joao Cancelo avait régalé tout le monde avec un superbe but en solo pour ouvrir la marque. Manchester City et De Bruyne sont intenables en ce moment. Mahrez et l'inévitable Haaland ont ensuite inscrit leur but pour mettre fin à la nouvelle balade de Manchester City.