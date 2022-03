Le cauchemar se poursuit: l'Italie COULE contre la Macédoine et n'ira pas à la Coupe du Monde (vidéos)

C'était un jour de chocs au sommet, avec le coup d'envoi des barrages européens pour la Coupe du Monde 2022, disputée au Qatar. Deux matchs attiraient particulièrement l'attention, avec un duel entre le Portugal et la Turquie, pendant que l'Italie affrontait la Macédoine du Nord. Les deux vainqueurs s'opposeront le 29 mars pour valider leur ticket pour le Mondial qatari.

La rencontre du Portugal démarrait de la meilleure des façons. Si Cristiano Ronaldo était sur le terrain, ce n'est pas lui qui va enfiler le costume de héros de la nation dans cette soirée. C'est d'abord Otavio qui va s'illustrer en ouvrant la marque au quart d'heure. Dominateurs, les Portugais voyaient ensuite leur maîtrise être récompensée à quelques instants du repos, lorsque Diogo Jota doublait la mise. En seconde période, néanmoins, la Turquie va remettre un peu de pression et réduire l'écart par Yilmaz.

Alors que l'on s'approchait du coup de sifflet final, Yilmaz manquait un penalty décisif, mettant fin aux derniers espoirs des visiteurs. Luiz allait ensuite faire 3-1 dans le temps additionnel. Le Portugal verra les barrages.

L'Italie n'ira pas au Mondial

L'Italie s'est fait surprendre par la Macédoine du Nord sur son terrain jeudi soir en demi-finales de la voie C des barrages de la zone Europe. Dominateurs, les Italiens ont craqué dans les dernières secondes sur un but de Trajkovski (90+2) et ne verront pas la Coupe du monde pour la deuxième fois consécutive.

Avec plus de trente tentatives au but sur l'ensemble du match pour 61% de possession de balle, l'Italie n'a jamais trouvé l'ouverture contre la Macédoine du Nord. Inefficace devant, la Squadra Azzura s'est faite punir sur un des deux tirs cadrés macédoniens. Après un bon contrôle, l'ancien joueur de Malines et Zulte Waregem Aleksandar Trajkovski déclenchait une frappe des 20 mètres et trompait Donnarumma dans les arrêts de jeu (90e+2). Ce but décisif envoyait les Macédoniens en finale de la voie C et plongeait les Champions d'Europe en titre dans l'histoire en ratant un deuxième Mondial consécutif.