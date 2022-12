La soeur de Cristiano Ronaldo pète un câble et demande à son frère... de prendre sa retraite internationale (photo)

Cristiano Ronaldo ne peut visiblement pas être remplaçant sans que cela ne dégénère. Le joueur portugais était hier relégué à un rôle de réserviste contre la Suisse en huitième de finale de la Coupe du Monde. S'il est monté en cours de match, il n'a pas eu d'impact et son équipe s'est tout de même imposée 6-1. De quoi interroger sur l'importance de le faire débuter, ou non, dans les rencontres de la sélection pour le reste de la Coupe du Monde.

Mais une personne est furieuse de la situation de Ronaldo: sa sœur, Katia. Cette dernière a laissé s'exprimer sa colère sur Instagram, dénonçant notamment les critiques exprimées par des fans au Portugal. "Sur le terrain, ils ont crié pour Ronaldo. Ce n'était pas pour que le Portugal gagne... Et ce n'est pas moi qui dit ça. Le monde a vu. Contente que le Portugal ait gagné. Mais cela n’excuse pas la petitesse d’une grande partie du peuple portugais. C’est ça qui ne va pas. Ils continuent d’insulter, d’être offensants, ingrats. Tellement triste avec ce que je lis et n'entends pas ici au Qatar, mais dans mon pays dans son pays... Mais c'est vraiment triste", e-t-elle dénoncée.

A tel point que, pour elle, le Portugal mériterait que Ronaldo s'en aille. "Je voulais vraiment qu'il rentre à la maison, qu'il quitte l'équipe nationale et qu'il s'assoie à nos côtés pour qu'on puisse lui faire un câlin et lui dire que tout va bien, qu’on lui rappelle ce qu'il a réalisé, tu es formidable et les petits ne réalisent pas à quel point tu es énorme... Reviens chez toi. C'est là qu’on te comprend, qu’on te chérit. Comme ça l'a toujours été. Où est toute la gratitude, et non l'ingratitude. Merci Ronaldo, merci, merci, merci, merci, merci. Je le voulais vraiment (que tu reviennes), mais tu décides ce que tu décides, nous sommes avec toi", a-t-elle poursuivi.

Ce n'est pas ça qui va améliorer l'ambiance autour de CR7.