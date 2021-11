Une violente faute d’abord, fair-play magique ensuite : ce joueur du Liechtenstein fait le buzz contre l’Allemagne (vidéo)

L’Allemagne a déroulé son football, hier soir, contre le Liechtenstein. La Mannschaft s’est largement imposée 9-0. Une victoire en partie favorisée par l’exclusion de Hofer après une dizaine de minutes de jeu.

Le défenseur a réalisé un geste totalement incontrôlé, s’essuyant violemment les crampons sur le visage de Goretzka. Fautif et logiquement exclu, il a immédiatement réagi pour venir en aide à son adversaire. On le voit ainsi porter assistance à Goretzka dès qu’il touche le sol, restant à ses côtés tout du long. Il n’a même pas contesté et a reçu une tape amicale du staff médical allemand, conscient qu’il s’agissait d’une erreur et non d’une volonté de faire mail.

Une réaction pleine de fair-play !