La température monte: Lional Messi et Cesc Fabregas s'offrent des vacances sur une ile privée avec leurs familles (photos)

Anciens coéquipiers au FC Barcelone entre 2011 et 2014, Lionel Messi et Cesc Fabregas sont de grands amis et leurs familles sont très proches. Ils se retrouvent régulièrement et ont encore décidé de passer du temps ensemble pendant les vacances.

Les deux familles ont loué une villa somptueuse. Selon le journal The Sun, ils ont loué une villa sur une ile privée d'Ibiza. Le journal anglais affirme que le coût de la location s'élève à 300.000 euros par semaine.

C'est le prix qu'il leur a fallu débourser pour cette maison de six chambres avec une salle de sport et une piscine. Chacun des joueurs est venu avec sa femme et ses enfants, comme on peut le voir dans les stories Instagram partagées sur leurs comptes respectifs.





Autre petit plaisir que les vacanciers se sont accordé : la location d'un bateau de luxe qui coûte 10.000 euros la journée, toujours selon The Sun.